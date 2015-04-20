صور"السيلفي" كادت أن تودي بحياة 3 فتيات

محطة قطار بريمن

كادت ثلاث فتيات أن يعرضن أنفسهن للموت خلال التقاطهن صور "سيلفي" على أحد جسور السكك الحديدية في مدينة بريمن الألمانية، لولا توقف القطار في الوقت المناسب.

وذكرت الشرطة أن سائق القطار أنقذ حياة الفتيات الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و 13 عاما، بعد أن أوقف القطار الذي يزن 160 طنا على بعد 20 مترا منهن.

ووقعت الحادثة بعد فترة قصيرة من إقلاع القطار الذي كان يسير على سرعة 50 كيلومترا في الساعة.

ويسمح للقطارات في بريمن بالسير على سرعة 160 كيلومترا في الساعة.

ولم تسفر الواقعة عن إصابة أي شخص، وتم نقل الفتيات إلى عائلاتهن.