النفط السعودي في أعلى مستوياته لشهر أبريل

النعيمي: جلب الاستقرار للسوق يتطلب تعاون المنتجين

قال وزير البترول السعودي "علي النعيمي" إن إنتاج النفط في السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم يبلغ حوالي "عشرة ملايين" برميل يوميا في أبريل/ نيسان، ما يبرز عزم المملكة على حماية حصتها السوقية.

وقال "النعيمي" خلال مقابلة في العاصمة الكورية الجنوبية إن جلب الاستقرار إلى السوق يتطلب تعاون كل المنتجين، وإن المملكة على استعداد لتزويد عملاءها بـ "10" ملايين برميل يومياً.

وقالت أوبك إن إنتاجها الإجمالي صعد إلى حوالي 30 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار بزيادة 810 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق، في ظل صعود الطلب أكثر من المتوقع بفعل انخفاض الأسعار.

وارتفعت أسعار النفط حوالي 17% هذا الشهر مدفوعة بتقارير عن تراجع محتمل في الإنتاج الأمريكي.

وكان النعيمي قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن السعودية أنتجت نحو 10.3 ملايين برميل يومياً من الخام في مارس/ آذار متجاوزة المستوى المرتفع السابق 10.2 ملايين برميل يوميا المسجل في أغسطس/ آب 2013.

وقال البنك في مذكرة "يساورنا القلق من تركيز السوق على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن إنتاج أوبك قد يكون أهم، بزيادة مليون برميل يوميا عن الشهر السابق، السعودية وحدها أضافت ما يعادل نصف إنتاج باكن وهو (أكبر حقل نفط صخري أمريكي) في غضون أشهر، وهو ما يفوق أثر أي تباطؤ أمريكي".

وتكافح أوبك للمحافظة على الزبائن بعد أن فقدت حصة من السوق لصالح منتجين جدد مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وقررت أوبك عدم خفض الإنتاج عندما عقدت اجتماعها في نوفمبر تشرين الثاني.

وأدت الخطوة إلى تراجع الأسعار وإلى دعوات من بعض المنتجين حتى داخل أوبك لتخفيف الموقف وخفض الإنتاج. لكن الاستراتيجية بدأت تظهر بوادر نجاح في الفترة الأخيرة حيث يبدو أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي يتراجع، وأن أسعار النفط تقلص خسائرها.