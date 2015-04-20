الجيش اللبناني يتسلم صفقة الأسلحة الفرنسية

تسلم الجيش اللبناني، في مطار بيروت، الدفعة الأولى من صفقة الأسلحة الفرنسية بناء على الهبة السعودية للجيش اللبناني، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات دولار.

وأوضح وزير الدفاع الفرنسي "جان إيف لودريان" في كلمة ألقاها أثناء الاحتفال بتسلم الجيش اللبناني للأسلحة، أن هذه الصفقة ستتضمن تسليم عشرات المدرعات ومدفعية حربية حديثة، مثل "مدافع سيزار" والعديد من الأسلحة لمساعدة الجيش اللبناني", مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستنشر 60 ضابطا فرنسيا في لبنان لتدريب الجيش.

وقال "لودريان" إن لبنان الذي يعرف ثمن الحرب، لا يريد الانجرار إلى هذه الفوضى المحيطة به، مشيرا إلى أن لبنان يتعرض لضغوط كبيرة من تنظيم الدولة الإسلامية.

من جانبه نوه وزير الدفاع اللبناني "سمير مقبل" لأهمية تسليم أولى شحنات الأسلحة الفرنسية ضمن الهبة السعودية، والتي يحتاجها الجيش اللبناني بحسب قوله في مواجهة المجموعات الإرهابية، لضبط الحدود وتشديد المراقبة.

وأوضح أن الدفعة الثانية من الأسلحة الفرنسية تصل لبنان الشهر المقبل، ووصول الدفعات سيستمر طوال 48 شهرا.

من جهته قال السفير السعودي "علي عواض عسيري" إن الهبة السعودية هي رسالة دعم للجيش اللبناني وللشرعية اللبنانية.

وقدمت السعودية بعد ذلك هبة للبنان قدرها مليار دولار، نحو نصفها مخصص للجيش اللبناني، والنصف الآخر للقوى الأمنية لمواجهة الإرهاب, وتحديث القوات المسلحة اللبنانية، وكلف رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس تيار المستقبل "سعد الحريري" بالتصرف بها.

وأهم مكونات صفقة السلاح الفرنسي للجيش اللبناني250 آلية قتالية وآلية نقل 7 مروحيات من طراز "كوغار" 3 زوارق حربية صغيرة إضافة إلى أجهزة مراقبة واتصال.

ويمر تسليم الصفقة بـ3 مراحل:

المرحلة الأولى: تسليم الآليات والمدافع وصواريخ مضادة للدبابات

المرحلة الثانية: تسليم معدات حربية يتم إنتاجها بشكل تدريجي

المرحلة الثالثة: تسليم مروحيات من طراز "كوغار"