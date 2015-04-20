الأمم المتحدة تطالب بحرية الوصول إلى مخيم اليرموك

مخيم اليرموك

(أرشيفية)

جدد مجلس الأمن الاثنين الدعوة إلى إتاحة "وصول انساني حر" إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب العاصمة السورية دمشق الواقع بين مجموعات مسلحة وقوات النظام.

وفي إعلان صدر بعد مشاورات مغلقة بين أعضائه ال15 طالب المجلس "أن يوقف جميع الأطراف هجماتهم على المدنيين خصوصا القصف الجوي". كما طلب الإعلان من مسلحي تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" التي تعتبر فرع القاعدة في سوريا "أن ينسحبوا فورا" من المخيم.

وأكد الاعلان "ضرورة دعم الجهود لنجدة المدنيين في اليرموك خصوصا من خلال الاستجابة لنداء جمع 30 مليون دولار" الذي أطلقته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

وأشار رئيس الأنروا بيار كراهينبوهل إلى أن الاستجابة ضعيفة جدا للنداء حيث لم تساهم حتى الآن فيه إلا الجامعة العربية. وأقر أن وصول الأنروا إلى المخيم "محدود جدا" لكنها تعمل على تأمين المؤن للفارين من المخيم المستقرين في الاحياء المجاورة.

واقتحم تنظيم الدولة الإسلامية في الاول من نيسان/ابريل الماضي المخيم وخاض اشتباكات عنيفة ضد مقاتلين فلسطينيين. وفاقم اقتحام التنظيم للمخيم من الصعوبات التي يعاني منها سكانه المحاصرون من قوات النظام منذ اكثر من 18 شهرا.

وانخفض عدد سكان المخيم من 225 الف شخص قبل بدء النزاع إلى 16 الفا. وبعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية، فر نحو 2500 لاجئ إلى الاحياء المجاورة.