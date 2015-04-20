الأسد: هناك اتصالات بين المخابرات السورية والفرنسية

الرئيس السوري – بشار الأسد

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن أجهزة المخابرات التابعة لنظامه على اتصال بنظيرتها في فرنسا التي تصر على رحيل نظامه عن السلطة.

وقال الأسد في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي إنه رغم الاتصالات لا يوجد تعاون فعلي بين الجانبين ، جاءت تصريحات الأسد ضمن مقتطفات من مقابلة أجرتها معه القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي الرسمي.

وردا على سؤال حول إذا ما كانت مخابرات البلدين تتبادلان المعلومات أجاب بالنفي مضيفا أن الاتصالات جرت مع أفراد من المخابرات الفرنسية زاروا سوريا – دون أن يحدد ظروف أو توقيت هذه الزيارة.

كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال في مارس آذار الماضي إن حكومته تريد حلا سياسيا للأزمة السورية من دون أن يكون الأسد جزءا منه مشيرا إلى أن أي حل يضع الأسد في "موقع القيادة من جديد" سيكون بمثابة هدية لمقاتلي تنظيم الدولة الذين احتلوا أجزاء من سوريا والعراق على مدى الأشهر الماضية.