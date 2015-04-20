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أمريكا وحلفاؤها نفذوا 36 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة

20/4/2015

36 غارة جوية على تنظيم الدولة منذ الأحد

قالت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات ضد تنظيم الدولة الاثنين إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 36 ضربة جوية ضد مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا منذ صباح الأحد.

وأضافت قوة المهام المشتركة في بيان أن عشر ضربات في سوريا أصابت أهدافا قرب الحسكة وكوباني. وقالت إن 26 ضربة في العراق أصابت وحدات تكتيكية ومركبات ومباني قرب الرمادي والموصل والفلوجة وأماكن أخرى

كانت السلطات الكردية قالت  إن قواتها المدعومة بضربات يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة أخرجت مقاتلي تنظيم الدولة  من منطقة مساحتها 84 كيلومترا مربعا في شمال العراق خلال اليومين الماضيين موسعة بذلك منطقة عازلة حول مدينة كركوك النفطية.

وقال مجلس الأمن لمنطقة كردستان العراقية في بيان إن ما لا يقل عن 35 من مقاتلي  تنظيم الدولة لقوا حتفهم بيد قوات البشمركة في هجوم جنوبي كركوك بدأ السبت على جبهتين.

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