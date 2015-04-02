البث الحي
منوعات

مقتل 70 شخصا في هجوم لحركة الشباب على جامعة في كينيا

2/4/2015

عناصر تابعة لحركة الشباب الصومالية

قالت الداخلية الكينية إن نحو 70 شخصا قتلوا عندما اقتحمت حركة الشباب الصومالية حرم جامعة كينية  فاحتجزت رهائن وتبادلت إطلاق النار مع قوات الأمن لعدة ساعات، من جانبه قال قائد الشرطة في كينيا إنه تم إغلاق المبنى  وأن الشرطة تحاول التصدي للمسلحين.

وأضاف قائد الشرطة أن المهاجمين "أطلقوا النار دون تمييز" داخل الحرم الجامعي ، وتابع أن الشرطة كانت تحرس أربعة بيوت للطلاب تابعة للجامعة وقت الهجوم ، وقال وزير الداخلية جوزيف نكايسيري إنه أمكن معرفة مصير 280 من بين طلاب الجامعة البالغ عددهم 815 طالبا وإن الجهود مستمرة لمعرفة مصير الباقين  فيما لم يضع المركز الوطني لعمليات إدارة الكوارث تقديرا لعدد  الطلاب الذين لا يزالون محتجزين في الحرم.

وقد أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم ، وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة لرويترز "قمنا بعملية فرز وأطلقنا سراح المسلمين " وأضاف  أبو مصعب أن القتال لا يزال  مستمرا داخل الكلية.

 وشنت الحركة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة هجمات من قبل على الأراضي الكينية ردا على قرار نيروبي إرسال قوات لقتال الحركة في الصومال.

وقال طالب لتلفزيون رويترز "سمعنا أصوات أعيرة نارية وكنا نائمين حيث كانت الساعة حوالي الخامسة وبدأ الرفاق يقفزون ويفرون بحياتهم."

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا  في كلمة مقتضبة لشعبه إنه سيتم تسريع وتيرة تجنيد عشرة آلاف ضابط شرطة جدد بعد الهجوم. وحث الرئيس الكيني على الهدوء وتقديم معلومات بشأن الهجوم

كانت حركة الشباب توعدت سابقا بمعاقبة كينيا لأنها أرسلت جنودا للانضمام إلى قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لقتالها، وكانت الحركة قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم كبير على مركز ويستجيت التجاري في نيروبي عام 2013.

 

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

كيف سيتعامل فيسبوك وتويتر مع ترمب بعد مغادرته البيت الأبيض.. إليك التفاصيل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"