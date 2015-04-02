مقتل سبعة جنود مصريين بهجومين في سيناء

معدات للجيش المصري خلال انتشارها بسيناء (-أرشيف)

قالت مصادر أمنية مصرية الخميس إن سبعة جنود على الأقل قتلوا وأصيب 11 آخرون في هجومين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة الثقيلة على حاجزين عسكريين في سيناء.

وأضافت المصادر أن مسلحين هاجموا الحاجزين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة الثقيلة بمنطقتي الخروبة وقبر عمير في الشيخ زويد بمحافظة سيناء.

وأضافت المصادر الأمنية أن مسلحين مزودين بقذائف صاروخية هاجموا عدة حواجز أمنية عسكرية في شمال سيناء الخميس فقتلوا سبعة جنود على الأقل وأصابوا 11 آخرين في تحد لإحدى أشد الحملات الأمنية على المتشددين في تاريخ البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات لكن متشددين بايعو تنظيم الدولة شنوا هجمات مماثلة من قبل في سيناء.

وتشهد مصر انتعاشا تدريجيا بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 وبدأ المستثمرون الأجانب يعودون للبلاد. غير أن مصر أكبر الدول العربية سكانا مازالت تواجه تحديات أمنية على عدة جبهات.

وقد قتل المتشددون في سيناء مئات من رجال القوات المسلحة والشرطة منذ أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 بعد احتجاجات على حكمه.

وامتدت الهجمات إلى مناطق أخرى من مصر وتمثلت في عمليات تفجير في المدن لكنها في العادة أقل جسامة.

وفي آخر التطورات أوردت مصادر أمنية مصرية أن حصيلة ضحايا الهجومين بسيناء ارتفعت إلى 11 قتيلا و14 مصابا على الأقل حتى الآن.