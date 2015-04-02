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محكمة مصرية خمسة متهمين بقضية "كرداسة" للمفتي

2/4/2015

أحداث كرداسة

أحالت محكمة جنايات الجيزة بمصر أوراق 5 متهمين إلى المفتي في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، وحددت جلسة 4 مايو للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك في اقتحام مركز شرطة "كرداسة" التي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

من جانبه أصدر الاتحاد العام لعلماء المسلمين بيانا طالب فيه السلطات في مصر بالإيقاف الفوري لما وصفه بالأحكام الجماعية  والجزافية  وأحكام الإعدام بحق المعارضين .

كما دعا الاتحاد في بيانه  مفتي جمهورية مصر العربية للامتناع عن تأييد أحكام الإعدام  التي وصفها بالجائرة والصادرة بحق الأبرياء .

 

 

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