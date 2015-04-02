فيسبوك تطلق تطبيق Riff للفيديوهات

أرشيف – الجزيرة مباشر

أطلقت فيس بوك تطبيق Riff الذي يسهل على مستخدمي شبكتها الاجتماعية التعاون مع بعضهم البعض لإنشاء فيديو حول موضوع محدد، عبر إضافة عدة مقاطع قصيرة.

وأوضحت فيس بوك أن تطبيق Riff يسمح لمستخدميها بإنشاء فيديو قصير مدتة 20 ثانية حول موضوع أو عدة مواضيع محددة، يتم الإشارة إليها عبر كلمات “هاشتاج” تضاف إلى الفيديو عقب الإنتهاء منه، ومن ثم القيام بدعوة الأصدقاء للمساهمة في نفس الفيديو بإضافة مقاطعهم الخاصة.

ويسمح تطبيق Riff للمساهمين الجدد في الفيديو بإضافة مقاطع لا تتجاوز مدتها كذلك 20 ثانية، على أن تصور تلك المقاطع عبر خيار التصوير المتاح بالتطبيق، إذا لا يُسمح بإضافة فيديوهات مسجلة مسبقا أو محفوظة على جهاز المستخدم.

ويستطيع مستخدمو التطبيق الجديد معاينة مقاطع الفيديو قبل إضافتها إلى الفيديو الرئيسي، كما يستطيعوا دعوة أصدقائهم للمشاركة في نفس الفيديو، حيث لا يسمح لأي مستخدم بإضافة مقطعه في فيديو تم إنشاؤه عبر Riff إلا إذا كان صديقا للمنشئ الأساسي للفيديو أو لأحد المساهمين فيه.

ويمكن للمنشئ الأساسي للفيديو أو أي من المساهمين فيه نشر الفيديو على حسابهم الشخصي في فيس بوك، ليقوم التطبيق تلقائيا بالإشارة إلى حسابات كافة المساهمين فيه على الشبكة الاجتماعية.

وأشارت فيس بوك، عبر موقعها الرسمي، إلى أن تطبيق Riff تم تصميمه كمشروع جانبي من قبل عدد من موظفيها، وأطلقت الشبكة موقع رسمي للتطبيق على الويب، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط.

ويحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول بحسابه على فيس بوك قبل استخدام التطبيق، وهو التطبيق الذي يحتوي على أقسام تسهل على مستخدميه استكشاف الفيديوهات التي يمكنهم المساهمة فيها، إضافة إلى مشاهدة فيديوهات جديدة أو أفكار لفيديوهات صنعت من قبل الفريق القائم على التطبيق.

يذكر أن تطبيق Riff متاح للأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد 4.3 والإصدارات الأحدث عبر متجر"جوجل بلاي" ، كما تم توفيره للأجهزة العاملة بنظام iOS على متجر "آب ستور".