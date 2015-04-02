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فرار ثلاثمائة سجين إثر اقتحام القاعدة لسجن المكلا

2/4/2015
صورة أرشيفية لعدد من سجناء القاعدة الفارين أثناء محاكمتهم  (EPA)

أعلن مسؤول أمني يمني أن مسلحين من تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" اقتحموا فجر الخميس السجن المركزي في المكلا "كبرى مدن حضرموت بجنوب اليمن" وحرروا حوالى ثلاثمائة من السجناء من بينهم أحد قادة التنظيم البارزين.

وقال المصدر نفسه لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" إن "أحد أبرز قادة القاعدة خالد باطرفي والموقوف منذ أكثر من أربعة أعوام من بين حوالي ثلاثمائة سجين تمكنوا من الفرار إثر اقتحام السجن".

وأضاف أن اشتباكات جرت في السجن أسفرت عن مقتل حارسين وخمسة من السجناء.

يذكر أن باطرفي من أبرز قادة القاعدة في أبين الجنوبية التي سيطر عليها التنظيم لمدة عام بين 2011 و 2012.

وبحسب المصدر الأمني فقد هاجم مسلحو القاعدة "بالإضافة إلى سجن المكلا المركزي" الميناء ومقار الإدارة المحلية والمحافظة والأمن والمخابرات وفرع المصرف المركزي في المدينة الساحلية في نفس الوقت.

وتزامنت هجمات القاعدة مع محاولة المتمردين السيطرة على عدن التي تشهد معارك شرسة دائرة اليوم الخميس بين أنصار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقوات الحوثيين وموالوهم من قوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح مع اندلاع مواجهات في أحياء عدة في اليوم الثامن للعملية التي يشنها التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن.

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