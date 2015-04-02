عندما تقتحم التكنولوجيا كذبة إبريل

غوغل بالمقلوب (موقع غوغل)

تسابقت شركات التقنية خلال يوم الأول من أبريل في طرح ما يعرف عالميا باسم "كذبة أبريل، وهو تقليد استغلته الشركات العالمية لأسباب تسويقية وترفيهية.

وسنستعرض في السطور المقبلة أبرز الكذبات التكنولوجية التي أطلقتها أبرز شركات التكنولوجيا في العالم:

شركة غوغل عملاق التكنولوجيا العالمي بدأت سلسلتها من أكاذيب إبريل "وهو تقليد اعتادت عليه سنويا" بالإعلان عن إطلاق نسخة من محرك بحثها العملاق "Google" معكوسا com.google فتظهر جميع عناصر محرك البحث مقلوبة بما فيها شعار الموقع بألوانه المميزة وحتى نتائج البحث تعرض بشكل مقلوب.

وزادت غوغل من اتساع كذبة إبريل في أميركا بإعلانها عن إطلاق صندوق بريد ذكي بديلا لصندوق البريد العادي الذي يوضع أمام المنازل، وأكدت أنه يملك مميزات ذكية ومن ضمنها تصنيف الرسائل الورقية، ويمكنه تشغيل تطبيقات أندرويد عبر شاشة موضوعة بجانبه، إضافة إلى خاصية فتحه عبر بصمة الأصابع، أما الخاصية الأكثر إثارة فكانت خاصية منع المزعجين من وضع رسائلهم داخل الصندوق بتوجيه صدمة كهربائية لهم بمجرد لمسهم للصندوق.

استخدام الـ"piro-piro" في الكتابة بنظارة غوغل الذكية (موقع غوغل)

وتواصل غوغل احتفالها بكذبة إبريل بإطلاق لعبة "PAC-MAN" الشهيرة على خدمة الخرائط الخاصة بها فيمكن للمستخدم التحكم بالشخصية "PAC-MAN" والتحرك بها عبر الطرقات الموجودة على الخريطة والهرب من أعدائها الأشباح.

ومن ضمن أكاذيب إبريل المبتكرة لغوغل "إطلاق خاصية في متصفح كروم بنظام أندرويد تتيح لمستخدميه الرد بصور "سيلفي" على الأخبار المنشورة على المواقع الإلكترونية، وإطلاق خاصية أخرى في حواسب كروم بوك المحمولة لقراءة أفكار المستخدم وتنفيذها دون الحاجة لاستخدام الفأرة أو لوحة المفاتيح.

أما عملاق البرمجيات العالمي مايكروسوفت فقد شاركت في فعاليات "كذبة إبريل" بالكشف عن نظام "MS-DOS" للهواتف الذكية وهو نظام البرمجة الأساسي القائم عليه نظام ويندوز، ثم تمادت الشركة في ترويج هذه الكذبة بإطلاق تطبيق على متجر ويندوز فون يمكن تنزيله وتشغيله على الهواتف الذكية العاملة بنظام لوميا.

وقدمت مايكروسوفت كذلك بعض من المميزات الطريفة خلال مشاركتها بكذبة أبريل فأطلقت خاصية "Shake To Save" والتي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية من المشتركين في خدمة التخزين السحابي التابع لها هز هواتفهم عقب التقاط الصور ليتم تخزينها تلقائيا في الخدمة، ثم أضافت ميزة "Cute Cloud" في محرك بحث "Bing"، والتي تجلب نتائج بحث لطيفة وخفيفة سواء كان البحث عن صور أو فيديوهات لحيوانات لطيفة أو أطعمة تتخذ أشكالا لطيفة.

سكين سامسونغ الذكية (موقع الشركة)

من جانبها قدمت سامسونغ كذبة أبريل الخاصة بها بإعلانها عن إطلاق سكين غالاكسي الذكية "Galaxy BLADE edge"، وهي سكين "بحسب وصف سامسونغ" مضمن بها هاتف ذكي يضم كافة مميزات هاتف "Galaxy Blade"، ونصلها حاد قادر على قطع أي شئ وبه حساسات يمكنها تحليل قوة قبضة مستخدمها لضبط قدرات السكين.

وتابعت سامسونغ وصف سكينها الذكي بالتأكيد على أنه يملك تقنية لاستشعار قرب الجلد البشري وهو ما يمنعها من إصابته مما يحد من الجروح التي تحدث عن التقطيع، وأضافت سامسونغ للكذبة أن السكين الذكي يملك تقنية استشعار استخدامها في أعمال العنف، فتقوم بشكل تلقائي بالاتصال بالشرطة، بالإضافة إلى مقاومتها للماء والنار ولا تعمل إلا ببصمة أصبع مالكها.

أما فرع شركة غوغل في اليابان فقد سار على دربالشركة الأم باختراع أكاذيبه الخاصة بإبريل بالإعلان عن تطوير جهاز جديد للسوق الياباني يتيح للمستخدم الكتابة دون الحاجة للوحة المفاتيح العادية وذلك عبر لعبة أطفال "PiroPiro" من ألعاب النفخ تملك مستشعر ذكي يستطيع تحديد الحرف المراد من قبل المستخدم بمجرد النفخ فيها.