برشلونة يطمئن جمهوره بشأن إصابة ميسي

مهاجم برشلونة ليونيل ميسي

قال نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم الخميس إن حالة مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في القدم تحسنت ما قد يعني إمكانية مشاركته في مباراة الفريق المقبلة في الدوري المحلي في مواجهة سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل.

ولم يشارك هداف الدوري الاسباني برصيد 32 هدفا في أي من المباراتين الوديتين للأرجنتين خلال العطلة الدولية الأخيرة بعد تعرضه للإصابة في القدم اليمنى في مباراة قمة الدوري الاسباني أمام ريال مدريد في مارس آذار الماضي.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي على الانترنت إن ميسي وزميله في المنتخب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو عادا إلى برشلونة يوم الخميس وقاما ببعض التدريبات الخفيفة رغم أنه كان من المقرر أن يعودا يوم الجمعة.

وأضاف برشلونة "تراجع التورم في قدم ميسي وسيحاول اللاعب الانضمام إلى بقة اللاعبين الدوليين (العائدين) غدا."

وبعد فوز برشلونة 2-1 على ريال أصبح برشلونة يتفوق بفارق أربع نقاط على ريال ملاحقه المباشر قبل عشر جولات من نهاية الموسم. وسيلتقي ريال يوم الأحد المقبل على أرضه مع غرناطة المهدد بالهبوط.