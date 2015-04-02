إسرائيل لا تستبعد توجيه ضربة لإيران حال "التوصل لاتفاق"

بنيامين نتنياهو – رئيس الوزراء الإسرائيلي

أكد يوفال شتاينتز وزير الاستخبارات في حكومة بنيامين نتنياهو الخميس أن "الخيار العسكري مطروح على الطاولة" فيما يتعلق بإيران ، التي تتواصل المفاوضات حول برنامجها النووي مع القوى الكبرى في لوزان بسويسرا.

وقال الوزير الإسرائيلي ردا على سؤال حول إمكانية شن هجوم إسرائيلي على إيران في حال التوصل الى اتفاق ، "في حال لن يكون لدينا خيار .. الخيار العسكري مطروح على الطاولة" مشيرا الى قيام اسرائيل بقصف مفاعل نووي عراقي في عام 1991 على الرغم من معارضة الولايات المتحدة للعملية.

يأتي ذلك بينما بدت مفاوضات لوزان حول الملف النووي الإيراني قريبة من الحلحلة اذ أفاد المفاوضون الإيرانيون عن تحقيق "تقدم كبير" بعد ليلة جديدة من المفاوضات مع الدول الست الكبرى.

وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مفاوضات لوزان حول الملف النووي حققت "تقدما مهما" لكن لم يتم التوصل بعد إلى "نتيجة نهائية".

من جهته، صرح علي أكبر صالحي المسؤول عن الشق التقني من المفاوضات في الوفد الايراني أنه تم تحقيق تقدم كبير وأضاف أنه يرى نورا يلوح في الأفق – على حد قوله.