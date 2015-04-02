البث الحي
منوعات

إسرائيل لا تستبعد توجيه ضربة لإيران حال "التوصل لاتفاق"

2/4/2015

بنيامين نتنياهو – رئيس الوزراء الإسرائيلي

أكد يوفال شتاينتز وزير الاستخبارات  في حكومة بنيامين نتنياهو الخميس أن "الخيار العسكري مطروح على الطاولة" فيما يتعلق بإيران ،  التي تتواصل المفاوضات حول برنامجها النووي مع القوى الكبرى في لوزان بسويسرا.

وقال الوزير الإسرائيلي  ردا على سؤال حول إمكانية شن هجوم إسرائيلي على إيران في حال التوصل الى اتفاق ، "في حال لن يكون لدينا خيار .. الخيار العسكري مطروح على الطاولة" مشيرا الى قيام اسرائيل بقصف مفاعل نووي عراقي في عام 1991 على الرغم من معارضة الولايات المتحدة للعملية.

يأتي ذلك بينما بدت مفاوضات لوزان حول الملف النووي الإيراني قريبة من الحلحلة اذ أفاد المفاوضون الإيرانيون عن تحقيق "تقدم كبير" بعد ليلة جديدة من المفاوضات مع الدول الست الكبرى.

وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مفاوضات لوزان حول الملف النووي حققت "تقدما مهما" لكن لم يتم التوصل بعد إلى "نتيجة نهائية".

من جهته، صرح علي أكبر صالحي المسؤول عن الشق التقني من المفاوضات في الوفد الايراني  أنه تم تحقيق  تقدم كبير وأضاف أنه يرى نورا يلوح في الأفق – على حد قوله.

 

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

كيف سيتعامل فيسبوك وتويتر مع ترمب بعد مغادرته البيت الأبيض.. إليك التفاصيل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"