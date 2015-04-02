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أوباما: التوصل لاتفاق نووي "تاريخي" مع إيران

2/4/2015

الرئيس الأميركي – باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة وشركائها توصلوا إلى اتفاق نووي تاريخي مع إيران  واصفا الاتفاق بأنه "اتفاق جيد" سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي في حال تنفيذه بالكامل.

وأضاف أوباما في كلمته "إذا أدى هذا الاتفاق الإطاري إلى اتفاق شامل نهائي فسيجعل العالم أكثر أمانا ، مشيرا في كلمته إلى أن المجتمع الدولي سيرفع العقوبات عن إيران تدريجيا حسب الالتزام والاتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يسد الطريق أمام إيران لصنع قنبلة باستخدام اليورانيوم المخصب كما لن تنتج إيران بلوتونيوم بدرجة تسمح باستخدامه في صنع الأسلحة .

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية الست لا يعني تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال ظريف بعد توصل الجانبين إلى اتفاق إطار بشأن كبح برنامج إيران النووي "العلاقات الأمريكية الإيرانية لا صلة لها بهذا الاتفاق"،  وهو ما وصفه بمحاولة لحل القضية النووية ، وأكد ظريف على وجود خلافات كبيرة بين إيران والولايات المتحدة .

 وأضاف وزير الخارجية الإيراني معلقا على العلاقات الإيرانية الأمريكية  "انعدمت الثقة بيننا في الماضي … لذا آمل في إمكانية استعادة بعض الثقة من خلال التنفيذ الشجاع لهذا. لكننا سوف ننتظر".

 

 

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