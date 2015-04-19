منشستر سيتي يفوز على وستهام ويقلص الفارق مع يونايتد

اجويرو لاعب مانشستر سيتي

أصبح مانشستر سيتي على بعد نقطة واحدة من جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصار سهل على وست هام يونايتد بثنائية نظيفة الأحد وضعت حدا لأسبوع من المعاناة. وهز جيمس كولينز لاعب وست هام شباك فريقه بطريق الخطأ وأضاف سيرجيو أجويرو هدفه العشرين في الدوري هذا الموسم ليحقق سيتي انتصارا دون عناء في مباراة كانت مفاجأتها الوحيدة فشل الفريق حامل اللقب في إضافة المزيد.

وجاء الفوز بعد أسبوع سيء خسر خلاله سيتي 4-2 أمام يونايتد في قمة مدينة مانشستر وثارت تكهنات حول مستقبل المدرب مانويل بليجريني وعدد من اللاعبين البارزين. وخرج ديفيد سيلفا صانع لعب سيتي من الملعب على محفة في الشوط الثاني مصابا في الرأس بعدما تلقى ضربة بالمرفق من شيخو كوياتي.

ويملك سيتي الآن 64 نقطة بفارق نقطة وراء يونايتد الذي خسر أمام تشيلسي المتصدر يوم السبت وتفصله نقطتان فقط عن ارسنال صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة. وبقي وست هام في المركز العاشر وهو الذي احتل المركز الرابع في الترتيب في ديسمبر كانون الأول الماضي .

وقال يايا توري لاعب وسط سيتي لمحطة سكاي سبورتس التلفزيونية "حين نخسر نتعرض لكثير من الانتقادات وهذا جزء من كرة القدم." وأضاف "اليوم أظهرنا روحا جماعية رائعة ومن المهم جدا الحصول على النقاط الثلاث. سنواصل الكفاح حتى النهاية."

وخسر نيوكاسل يونايتد للمرة السادسة على التوالي في الدوري وأصبح غير بعيد عن صراع الهبوط بهزيمته 3-1 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير في ملعبه سان جيمس بارك حيث سجل هاري كين الهدف الثالث ليرفع رصيده الشخصي إلى 30 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

ورفع توتنهام صاحب المركز السادس رصيده إلى 57 نقطة وهو نفس رصيد ليفربول الذي يتفوق عليه بمركز لكنه لعب مباراة أكثر بينما بقي نيوكاسل في المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة من 33 مباراة.

وأعقبت هزيمة سيتي في ملعب أولد ترافورد معقل غريمه يونايتد حديثا عن تغير موازين القوى في المدينة وهذا يفسر الأهمية الإضافية لمباراة وست هام.