منتدى الشرق .. آفاق شبابية وتحديات فوضى الاستبداد

وضاح خنفر: نحن بحاجة لحوار جاد ومسؤول يحتاج إلى الكثير من التركيز

تواصلت جلسات منتدى الشرق الشبابي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى تحت عنوان: "استشراف المستقبل"، في مدينة إسطنبول التركية بحضور أكثر من 350 مشاركا من أنحاء الوطن العربي.

وأكد وضاح خنفر مؤسس ومدير منتدى الشرق في كلمته الافتتاحية أهمية دور الشباب في المرحلة الحالية، حيث إن دورهم لا يقتصر فقط على الحاضر، وإنما على بناء ورؤية المستقبل، وقال إن المرحلة القادمة تحتاج إلى وعي شبابي جديد وناضج بحسب تعبيره.

وأشار خنفر إلى أن انطلاق الربيع العربي برز إلى الوجود العنصر الشبابي الناشط الأكثر أهمية، وأن وجود منتدى الشرق للشباب صار رائدا بحق، وذلك ببناء شبكة من الشباب العربي، يتناقشون ويتحاورون من أجل تجارب تنضج رؤية للمستقبل.

ورأى وضاح خنفر أن الحوار الجاد يحتاج إلى الكثير من التركيز، وأن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى حوار مسؤول لأن المستقبل لن يكون إلا بتوازن المصالح في المنطقة.

وأضاف أنه لن يكون هناك مستقبل في حال إقصاء فريق على فريق، وأمة على أمة، رغم الخلافات التي مزقتنا منذ 100 عام، إلا أنه لا ينبغي أن نعمق الإهانة بدمائنا ودماء أبناءنا

من جانبه قال دان جيلمور الأستاذ بجامعة أريزونا في نـــدوة المنتدى "عـــصر الـــرقـــابـة عــلـــى الــمـعـلـومـات.. مــن يـتـحـكــم فــي الإعـلام؟" إن الصحفي يواجه خطر السجن أو القتـل، لأن الحقيقة تشكل خطراً علـى مـن يرتكبون الجرائم، مضيفاً أن أمن المعلومات ليـس خياراً بـل ضرورة، ويـجـب عـلـى الـصـحـفـيـيـن أخـذه بـالـحـسبان، حيث إن بعض الحكومات لديها القدرة على الوصول إلى حسابات الصحفيين على بعض برامج التواصل الاجتماعي، وذلك بتعدد وسائل التجسس وإتاحتها سواء على الهاتف المحمول أو غيره.

وأضاف أن "التـشـفــيـر" هـــو أبــرز طــــرق حــــمــــايــة الــــمـــعـــلـــومـــات، وأن وجــود رمــز " https "يـعـنــي أن الـمـوقـع آمـن ولا يـمـكـن الـتـجـســس عـلـيه.

وفي ختام كلمته أشار دان جليمور إلى أن الاعتقاد بأن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يقوم بالتجسس عل مستخدميه.

وقد أكدّ ياسر أبو هلال مدير قناة الجزيرة الإعلامية في كلمته على حالة "فوضى الاستبداد" التي يعيشها العالم العربي، وأنه علينا أن نؤسس لمرحلة جديدة من الإعلام.

وقال أبو هلالة "إننا بحاجة لرفض الرقابة على الصحفيين، مع الحفاظ على المصلحة العامة بطريقة جديدة، حيث إن قضية التسريبات وخصوصا في مصر واليمن أكدت أنه لا يوجد أي قوة قادرة على ضبط المعلومات".

وأضاف أنه لدينا أرشيفا مرعبا، وثقافة عنفية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، ولم يألفها البشر، مشيراً إلى فقدان العديد من الشباب أرواحهم من أجل نقل الحقيقة بكلمة أو صورة، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية التوافق حول المصلحة العامة في بقاء هامش للخصوصية للأفراد والمؤسسات والشركات.





وحول المنتدى واصل مغردي "توتير" متابعتهم لأهم الندوات التي عقدت، وكان لهم أفكارهم وأرائهم ونصائحهم للقائمين على المنتدى، أبرز تلك التعليقات.

غزوان مصري Gazi M. ‏@GazwanMASRI 22

إجهاض الثورات العربية السلمية هي رسالة قوية إلى الشعوب بأنه لا يمكن التغير إلا بالقوة

حمزة العبدالله ‏@HamzaElabdulla 24

من وجهة نظري أن التصفيق للآراء فيه نوع من قلة الإتيكيت، الآراء جميعها محترمة والتحمس لرأي لا يعني إلغاء سواه

عامر السيد عمر ‏@AmerSO

منطقة الشرق تتكون من 4 أمم، العرب والترك والفرس والكرد ، فإما أن يعيشوا سوياً .. أو أن يقتلوا بعضهم بعضا..

جهاد صقر ‏@J_Saqr 22

أن تصل المستقبل متأخرا خير لك من أن تظل أسير الماضي أو الواقع أو كليهما…فلا تصل أبدا

Mohammed.A.M @Mohammed_102006 • 4

أتابع بألم شديد تغريد النشطاء الأصدقاء من مؤتمر استشراف المستقبل من اسطنبول لآننا لا نستطيع حضوره بسبب الحصار وإغلاق معبر رفح.

يذكر أن المؤتمر يستضيف أكثر من 20 متحدثًا وضيفًا، مشاركين في ندوات وورش عمل عن مستقبل السياسة والاقتصاد في المنطقة، وعن توجهات الإعلام في المستقبل، في ظل التقنيات الجديدة وتحديات رقابة الحكومات.