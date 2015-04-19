خامنئي: السلاح النووي الإيراني "أسطورة" أمريكية

المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي (الأحد) في خطاب له أمام قادة الجيش إن الولايات المتحدة اختلقت "أسطورة" الأسلحة النووية لتصوير طهران كمصدر للتهديد، مشددا بذلك لهجته قبيل استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية هذا الأسبوع. وساند خامنئي المفاوضات لكنه استمر في التعبير عن عدم ثقة كبير في الولايات المتحدة.

وأضاف خامنئي، في كلمة بثها التلفزيون أمام مئات من القادة العسكريين "اختلقوا أسطورة الأسلحة النووية حتي يمكنهم القول إن الجمهورية الاسلامية هي مصدر تهديد. كلا، إن مصدر التهديد هي أمريكا نفسها بتدخلاتها غير المحكومة بقيود والمسببة لانعدام الاستقرار."

وتابع قوله "الجانب الآخر يهددنا عسكريا بشكل منهجي وبلا خجل. حتى لو لم يوجهوا هذه التهديدات العلنية يتعين علينا أن نكون مستعدين".

وتوصلت إيران والقوى العالمية الست ومنها الولايات المتحدة إلى اتفاق إطار بشأن برنامج ايران النووي هذا الشهر ومن المقرر استئناف المفاوضات بين الجانبين هذا الأسبوع في فيينا بهدف التوصل لاتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو حزيران.

وشدد خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر على ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على ايران على الفور على خلفية اتفاقية لا تزال في طور الإعداد وهو شرط رفضته وزارة الخارجية الأمريكية حتى برغم تجديد خامنئي لتأييده لفريق المفاوضات الإيراني.

ورفض نائب قائد قوة الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد أي عمليات تفتيش لمواقع عسكرية بوصفها "إذلالا قوميا" ليسلط الضوء على نقطة خلاف أخرى بين الجانبين.

ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية إلى حسين سلامي القول "هذا الموضوع ضرب من الخيانة وبيع البلاد وإذا تحدث أي شخص عنه فسنرد بالرصاص."

وفي الأسبوع الماضي قال وزير الدفاع الأمريكي "أش كارتر" إن الاتفاق النووي النهائي ينبغي أن يتضمن تفتيش مواقع عسكرية إيرانية. وسبق أن قال خامنئي إن المواقع العسكرية لن تخضع للتفتيش.