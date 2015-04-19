إعادة محاكمة 73 متهما بقضية مذبحة بور سعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، إحالة أوراق 11متهما للمفتي، في إعادة محاكمة 73 متهما بقضية مذبحة ملعب بور سعيد في شهر فبراير 2012.

ومن بين المتهمين 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري، المتهمين بقتل 74 من ألتراس النادي الأهلي عقب نهاية مباراة ناديهم مع النادي المصري البورسعيدي.

وقررت المحكمة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول سرعة إلقاء القبض علي المتهمين الهاربين، وحددت المحكمة جلسة 30 مايو للنطق بالحكم.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة، وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ملعب بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه".

وتم منع أهالي الشهداء من حضور الجلسة خوفا من حالة الغضب ، وحضر لفيف من محامين المتهمين، وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة".