مقتل 3 في انفجار سيارة خارج قنصلية أمريكا في أربيل

خريطة العراق

انفجرت سيارة ملغومة أمس (الجمعة) خارج القنصلية الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه لم يصب أي أمريكي في الانفجار الذي نجم عن "عبوة ناسفة بدائية وضعت داخل مركبة".



وانفجرت العبوة خارج مدخل المجمع الذي يتمتع بحراسة مشددة.



ويشارك إقليم كردستان العراق شبه المستقل في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال الدولة الإسلامية التي استولت على مساحات كبيرة من الاراضي في العراق، وتهدد بالوصول لأربيل.

وقال شاهد من "رويترز" إنه سمع دوي الانفجار، الذي تلاه إطلاق نار، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود فوق ضاحية "عنكاوا" ذات الأكثرية المسيحية، والشهيرة بمقاهيها التي يرتادها الأجانب.

وقال "نهاد قوجة" رئيس بلدية "أربيل" إن القنصلية كانت الهدف فيما يبدو.

وقال مدير أمن عنكاوا "شرزاد فرماند" إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 14 شخصا آخرين. وأضاف أن الدولة الإسلامية تحاول إثبات وجودها.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية أيضا مسؤوليته عن تفجير سيارتين ملغومتين في بغداد، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل يوم الجمعة.