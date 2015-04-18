ظريف: الخيار العسكري ضد إيران غير موجود

محمد جواد ظريف

وزير الخارجية الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت أن "الخيار العسكري ضد إيران غير موجود"، فيما تحرز المفاوضات النووية مع القوى الكبرى تقدما.

وجاء كلام ظريف ردا على تصريحات قائد أركان الجيوش الأمريكية مارتن دمبسي الذي أكد الخميس أن الخيار الأمريكي بضرب المواقع النووية الإيرانية ما زال "قائما" رغم القرار الروسي برفع الحظر عن بيع طهران بطاريات صواريخ إس-300 المضادة للطائرات. وقال ظريف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الاسترالية جولي بيشوب إن "العادات القديمة لن تنجح".

واضاف إن "العالم كله فهم وأقر أن الخيار العسكري غير موجود ولا ينجح ضد إيران. يجب أن يكفوا عن إطلاق هذه التصريحات"، مؤكدا ان إيران "لا تعيرها أهمية".

وأعتبر وزير الخارجية الإيراني إن "الطريق الوحيد للتفاوض مع إيران هو الاعتراف بحقوقها والتعامل معها على أساس الاحترام المتبادل، واعتقد أن ذلك سيكون ردا افضل من خوض مغامرة كارثية".

وقال دمبسي الخميس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أن "الخيار العسكري" لمنع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي "قائم".

وبحسب دمبسي فإن تسليم روسيا بطاريات صواريخ إس-300 لإيران تم أخذها في الاعتبار في كل الخطط الأمريكية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأثنين مرسوما قضى بوقف الحظر الذي كانت فرضته روسيا على بيع إيران بطاريات صواريخ من نوع إس-300، معتبرا أن الاتفاق الإطار الأخير الذي وقع في لوزان بين طهران والقوى الكبرى الست يتيح ذلك من دون انتظار الرفع الرسمي للعقوبات.