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روحاني يقول إن القوات الإيرانية لا تشكل تهديدا للمنطقة!

18/4/2015
الرئيس الإيراني روحاني

أكد الرئيس الإيراني "حسن روحاني" اليوم (السبت) أن القوات المسلحة الإيرانية لا تشكل تهديدا لأحد في المنطقة بينما يتصاعد التوتر بين طهران والرياض بشأن اليمن.


وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مباشرة، بمناسبة العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني، إن "القوات المسلحة تجلب الهدوء إلى الأمة والشعوب الأخرى في المنطقة".

وأضاف أن "قواتنا البحرية ترفع رايتنا من الخليج الفارسي إلى خليج عدن، ومن بحر عمان إلى البحر المتوسط (…) لكن هذا الوجود يهدف إلى ضمان أمن الدول المطلة عليها والنقل البحري".

وتابع الرئيس الإيراني "يجب ألا يشعر أحد بالقلق من وجود القوات البحرية الإيرانية"، مؤكدا أن "مناورات الجيش وحراس الثورة تجلب الهدوء لشعوب المنطقة واستراتيجيتنا كانت باستمرار استراتيجية ردع لجلب السلام والأمن إلى المنطقة".

وتقوم السفن الإيرانية منذ سنوات بمهمات في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال لمرافقة السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية. وتوجهت سفن حربية إيرانية إلى المتوسط أيضا، وإلى آسيا، وخصوصا الصين.

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