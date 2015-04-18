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إضافة مسؤولي المكاتب الإدارية للإخوان لقضية فض رابعة

18/4/2015
 مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع خلال إحدى الجلسات

قالت مصادر من هيئة الدفاع عن المعتقلين للجزيرة إن النيابة العامة قررت إضافة جميع المسؤولين عن المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية إلى لائحة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية ، بتهمة التحريض على القتل، بالإضافة إلى 24 اتهاما أخرى هم  وبقية المتهمين في القضية، والذين يقدرعددهم بنحو 425 متهما. وقالت المصادر إنه تمت إضافة د. محمد البلتاجي د. صفوت حجازي إلى لائحة المتهمين في القضية أيضا.

 وقالت المصادر إن هناك شكاوى  ضد الرئيس المعزول محمد مرسى في هذه القضية، تتهمه بالتحريض وإنها لا تستبعد أن يضاف د. محمد مرسى متهما في هذه القضية .

من ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة 3 من مايو/آيار المقبل للاطلاع.

كان النائب العام المستشار "هشام بركات" قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار "تامر فرجاني" المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات ، وهي الاتهامات التي ينفيها المتهمون جملة وتفصيلا .

المصدر : الجزيرة مباشر
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