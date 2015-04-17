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مقتل جندي وإصابة خمسة في هجومين بسيناء المصرية

17/4/2015
 جنود مصريين بسيناء – ارشيف

 قالت مصادر طبية وأمنية في مصر إن جنديا قتل وأصيب خمسة اخرون بجروح امس الخميس عندما انفجرت عبوات ناسفة في عربتين مدرعتين بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان بصفحته الرسمية على فيسبوك إن قنبلتين انفجرتا في مركبة مدرعة ببلدة الشيخ زويد مما أسفر عن مقتل ضابط صف وإصابة ثلاثة جنود.

وأضاف أنه ردا على ذلك قامت طائرة هليكوتر عسكرية بقتل ثلاثة "عناصر مسلحة" في سيارة كانوا يحاولون الهرب.

وشمال سيناء مركز لهجمات يشنها مسلحون سقط فيها مئات القتلى من رجال الجيش والشرطة منذ منتصف عام 2013 عندما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات شعبية.

وفي وقت لاحق ذكرت مصادر أمنية أن جنديين أصيبا عندما استهدفت عبوة زرعت على جانب الطريق مركبة مدرعة في قرية بمنطقة رفح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجمات الخميس.

وكانت جماعة أنصار بيت المقدس  التي غيرت اسمها إلى ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في السابق.

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