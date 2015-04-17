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علي صالح: لن أغادر اليمن

17/4/2015

على عبد الله صالح – الرئيس اليمني السابق

قال الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح" إنه لن يغادر البلاد، وهو ما يتناقض مع تقارير في وسائل إعلام أفادت سعيه للخروج الآمن من اليمن.

وكتب "صالح" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": لست من النوع الذي يرحل ليبحث عن مسكن في جدة أو أبحث عن مسكن في باريس، أو في أوربا، بلادي هي مسقط رأسي. ولم ولن يخلق من يقول لعلي عبد الله صالح اخرج من بلادك.

كانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن علي صالح أرسل رسائل إلى دول خليجية حملتها قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه، لطلب الخروج الآمن له ولأسرته، مبديا استعداده للتعاون، لكن طلبه قوبل بالرفض من السعودية.

وطالب صالح في وقت سابق بوقف الغارات الجوية التي تشنها قوات تحالف  "عاصفة الحزم"على مواقع القوات الموالية له وعلى معسكرات مسلحي جماعة الحوثيين في عدة مناطق باليمن، ودعا إلى العودة للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين المكونات السياسية اليمنية.

كما طلب من مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" ومقاتلي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقف الأعمال العسكرية.

ودعا القوى السياسية اليمنية للعودة إلى الحوار "بحسن نية" ونقل مكان المحادثات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أو إلى أي من مقرات الأمم المتحدة.

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