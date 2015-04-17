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عاصفة الحزم تقصف مقرات للحوثي في تعز"خاص"

17/4/2015

بثت قناة "الجزيرة مباشر" صباح اليوم (الجمعة) صورا حصرية للحظة سقوط صاروخ تابع لـ"عاصفة الحزم" على مبني القصر الجمهوري بمدينة تعز جنوبي اليمن، والذي سيطر عليه الحوثيون منذ الشهر الماضي.

 
وقال مراسل "الجزيرة مباشر" إن الغارات استهدفت مقر “التشريفات” التابع للقصر الجمهوري الذي يسيطر عليه الحوثيون ومسلحين تابعين لصالح، بالإضافة إلى مقر للحوثيين في منطقة العسكري وسط المدينة.

 
وفي غرب المدينة، تدور اشتباكات منذ الصباح الباكر بين مسلحين حوثيين واللواء 35 الموالي للرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" وسُمع دوي انفجارات متواصلة.


وقال شهود عيان إن الحوثيين استهدفوا بقذائف الهاون أحياءً سكنية يتمركز بداخلها مقاتلو المقاومة الشعبية في حيي "الروضة" و"جبل الأخوة".

وفي 21 من مارس/آذار الماضي تمكنت جماعة الحوثي، من دخول محافظة تعز، واتخذ الحوثيون من المدينة  منصة لانطلاق عملياتهم العسكرية نحو عدن وكافة المدن التي أعلنت دعمها للرئيس الشرعي "عبد ربه هادي".

في سياق متصل وجه الأمين العام للامم المتحدة "بان كي مون" نداء (الخميس) من أجل وقف فوري لإطلاق النار في اليمن، فيما بدأ البحث عن وسيط جديد للأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للنزاع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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