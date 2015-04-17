شغب بسجن "رومية" اللبناني وأنباء عن احتجاز حراس

سجن رومية – أرشيف

وقعت أعمال شغب في أحد مباني سجن رومية (أكبر السجون اللبنانية), احتجاجا على الإجراءات الأمنية التي تتخذها القوى الأمنية خلال زيارات أهالي المساجين. وأفادت معلومات بأنه تم احتجاز عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني .

من جانبه , أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق تعليقا على الأحداث أن "الوضعتحت السيطرة ولن يعود سجن رومية إلى سابق عهده من فوضى مهما كان الثمن".

يشار إلى أن سجن رومية الذي يضم سجناء جنائيين ومتطرفين كان يشكى دائما من الفوضى وسهولة اتصال العناصر المتطرفة باتباعهم في الخارج حتى وصف بأنه غرفة عمليات للإرهاب , واتخذت سلطات السجن منذ عدة أشهر إجراءات لضبط الوضع تضمنت نقل السجناء لعنابر جديدة.