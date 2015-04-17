القرني: عاصفة الحزم تحظى بدعم علماء الأمة و مفكريها

الشيخ د.عوض القرني

في حوار خاص مع "الجزيرة مباشر" قال "د.عوض القرني" إن عاصفة الحزم تحظى بدعم من شرائح الأمة كافة، ومن علمائها ومفكريها، بعد أن انتهكت الحرمات وهدّمت المساجد وتم تقويض الدولة.

و أضاف أن الأحداث التي تعيشها الأمة الآن هي نتيجة تخلفها الحضاري وتنازع الهويات التي أصابها بعد أن ظلت موحدة طيلة 1300 عام هجري، فضلا عن الاستبداد الذي بدد أحلامها وقضى على تطلعاتها وجعلها عالة على غيرها في كل شيء وحتى في فكرها وهويتها.



وفي تعليقه على عاصفة الحزم قال إنها أتت في وضع نفسي محبط للأمة يجعلها تأكل بعضها بعضا، و لكن حين تتوحد على أهدافها الكبرى ينبعث فيها الامل والحيوية من جديد.



كما أوضح أن الدين والمروءة يقتضيان أن يهب المسلم لنصرة أخيه المسلم، وقال أيضا إن تهديدات الحوثيين ومن يدعمهم للحرمين الشريفين أصبح معلنا وواضحا.



و شدد على أن إيران تتكئ على البعد الطائفي لتمزيق الأمة وتفتيتها، و لا يجوز أن نسمح لها بذلك .



وأضاف متحدثا عن الملك سلمان قائلا "من يعرف الملك سلمان يعرف أنه رجل حوار ورجل علم وثقافة ولكن حينما لا يكون الدواء سوى الكي فلا مفر من ذلك" .



وأضاف أن المشروع الصهيوني مزق الأمة والمشروع الإيراني فزاعة أخرى ولكن هذه الفزاعات لا تؤثر إلا عندما تكون الأمة قابلة للهزيمة ، ونطالب الغرب بأن يترك لأمتنا حرية اختيار اسلوب حياتها لتعيش أمة عزيزة .



و ختم بالقول: اليوم صنعاء وغدا دمشق ومستقبلا القدس وكل فلسطين .