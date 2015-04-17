الأمم المتحدة تطلب مساعدات لتلبية الحاجات الإنسانية باليمن

مساعدات إنسانية في مطار صنعاء ـ أرشيف

طلبت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية في اليمن "مساهمة عاجلة" بقيمة 273 مليون دولار لتلبية الحاجات الإنسانية في هذا "البلد الفقير الذي يشهد نزاعات " على حد وصف بيان أممي .

وأورد بيان للأمم المتحدة صدر في عمان أن "الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين في اليمن طلبوا اليوم (الجمعة) من المجتمع الدولي مساهمة عاجلة بقيمة 273 مليون دولار أمريكي لتلبية الحاجات الحيوية وحماية أكثر من سبعة ملايين شخص" .

ويستمر الوضع الإنساني في التدهور في اليمن الذي يشهد حربا مفتوحة بعد هجوم الحوثيين في تموز/يوليو 2014 وسيطرتهم على صنعاء مع محاولتهم المستمرة السيطرة على عدن، عاصمة الجنوب، بينما أسفرت أعمال العنف الدائرة منذ منتصف آذار/مارس عن مئات القتلى بينهم عدد كبير من المدنيين.

وأوضح بيان المنظمة الأممية أن الحاجات الأكثر إلحاحا هي المساعدات الطبية والغذائية ومياه الشرب والملاجيء والدعم اللوجستي، وتابع البيان أن "المنظمات الإنسانية تحتاج في شكل ملح إلى موارد للتعامل مع العدد الكبير من الضحايا" لكنه لفت إلى أن "الوصول إلى الأفراد في أنحاء البلاد يظل محدودا إلى حد بعيد بسبب انعدام الأمن والصعوبات اللوجستية".