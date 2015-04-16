هالة البطراوي.. فارسة غزاوية تحلم بالعالمية

هالة البطراوي طفلة من غزة، تعيش معاناة الحصار والحرب والجوع، مثل آلأف الأطفال بالقطاع العليل، إلا أن الطفلة الصغيرة قررت التغلب على الحصار بطريقتها الخاصة.



فقد قررت ابنة الأعوام الستة، تحويل حلمها بدخول موسوعة غينس كأصغر فارسة قفز، إلى خطوات تمهد لذلك ، فجعلت من التدريب سنة يومية بجانب المدرسة والمذاكرة.



يقول كابتن أحمد مدرب الفروسية" عمر هالة لا يؤهلها لقفز الحواجز إلا أن حماسها وتمسكها بحلمها، دفعنا لمساعدتها، حتى نجحت في الحصول على المركز الرابع في دورة الأبطال التي أقيمت قبل عدة أشهر

بينما ذهب والدها إلي أن حب هالة للفروسية جاء بالوراثة، فالأسرة جميعها تعشق الفروسية إلا أن الطفلة تجاوزت عشق الممارسة إلي رغبة في الإحتراف.



تقول هالة " رغم الحصار وغلق المعابر إلا انني أثق أن الفروسية ستجعلنا أتخطى هذا الحصار وتكون تأشيرة خروجي إلى العالم، وأحقق حلمى قريبا بدخول موسوعة غينس.