خالد بحاح يدعو الجيش للالتفاف حول شرعية هادى

أعرب نائب الرئيس اليمني خالد بحاح ، عن أمله في أن لا يلجأ التحالف العربي إلى حملة برية في اليمن، مشيرا في الوقت ذاته، إلي أن "عاصفة الحزم" إشارة رمزيـة إلـى أن أمن اليمن جزء أساسي من أمن منطقـة الخليـج.

ودعا بلحاح ضباط الجيش اليمني إلى الإلتفاف حول الشرعية الدستورية للبلاد، مشددا -خلال مؤتمر صحفي له ظهر اليوم الخميس من الرياض- على ثقته في أن ضباط وجنود الجيش اليمني، لن ينساقوا خلف دعوات تمزيق الوطن، على حد قوله.

ووجه ندءا عاجلا للمجتمع الدولي للتدخل العاجل، وإعطاء أولوية قصوى للخدمات الإغاثية الشعب اليمني، وقال "إن الشعب اليمني بدأ يعاني من أوضاع إنسانية صعبة على مستوى الماء والغذاء، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل دولي عاجل، معلنا في معرض حديثه عن إنشاء لجنة عليا للإغاثة من أجل تقديم المساعدات للشعب اليمني.

ورهن بلحاح قبول أي مبادرة للحوار من جماعة الحوثي، بعودة الرئيس عبد ربه هادي إلى عدن قائلا إن عودة الرئيس شرط أساس لقبول أي مبادرة، مشيرا إلى أن هذه العودة مرتبطة كذلك باستقرار، الأوضاع الأمنية في المدينة وإن العودة شرط لقبول اي مبادرة للحل.



وأكد في الوقت ذاته عدم تلقى الحكومة اليمنية رسميا أي مبادرات، مشددا على أنه لا حديث عن أي مبادرة قبل توقف آلة الحرب خاصة في عدن.

واعتبر أن عدن هي مفتاح السلام وحل الأزمة اليمنية، ولابد من وقف القتال فيها بصورة خاصة.



وعن دور الحكومة الجديدة قال بلحاح، "أتحمل مع الرئيس هادي وزملائي في الحكومة عبء المسؤولية الوطنية لاستعادة الوطن، مطالبا مؤسسات الدولة بالصمود والحفاظ على إرث الدولة في خدمة المواطنين،

وقال إن هذه الحكومة تشكلت من أجل الحل لا الدمار، ونسعى لحوار متكافئ ملزم بتفيذ الإتفاقيات على أرض الواقع .

وطالب نائب الرئيس اليمني، جماعة الحوثي ، بضرورة العمل على وقف العمليات العسكرية فورا وقتل المدنيين.

وأشاد بموقف دول الخليج وفي مقدمتهم المملكة السعودية الداعم للشرعية اليمنية .



وعن قرار الأمم المتحدة بشأن اليمن والذي أعلن دعم الرئيس الشرعي وحظر السلاح على جماعة الحوثي ، قال بلحاح إن القرار جاء بجهد دبلوماسي كبير خلف الكواليس.