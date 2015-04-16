جمال بنعمر مبعوث المهام الصعبة

قدم اليوم الأربعاء جمال بنعمر المبعوث الأممي إلى اليمن استقالته من منصبه بعد إخفاقه في التوصل إلي حل الأزمة ، فمن هو بن عمر؟

ولد في 11 أبريل 1957 في مدينة تطوان المغربية

دبلوماسي مغربي وسجين سياسي سابق

اعتقل عام 1976 خلال ما سُمي في المغرب بسنوات الرصاص

نشط بعد مغادرته المغرب في مجال حقوق الإنسان

اشتغل في لندن ضمن طاقم "أمنستي إنترناسيونال"



مهامه على مستوى المنظمة الدولية:

كلف بالملف العراقي

رافق الأخضر الإبراهيمي في مهمته مبعوثا أمميا خاصا لأفغانستان

شارك في تسوية النزاعات في عدة مناطق

من بين هذه المناطق كوسوفو والبوسنة وجنوب أفريقيا

عُين مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة باليمن في 2011

دوره كممثل للأمين العام للأمم المتحدة باليمن:

أشرف على الحوار الوطني بين الفرقاء هناك

توصل لاتفاق بين التيارات السياسية لإنهاء الأزمة في 21 سبتمبر 2014

طلب الإعفاء من مهامه في 16 أبريل 2015