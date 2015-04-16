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جمال بنعمر مبعوث المهام الصعبة

16/4/2015

قدم اليوم الأربعاء جمال بنعمر المبعوث الأممي إلى اليمن استقالته من منصبه بعد إخفاقه في التوصل إلي حل الأزمة ، فمن هو بن عمر؟

ولد في 11 أبريل 1957 في مدينة تطوان المغربية
دبلوماسي مغربي وسجين سياسي سابق
اعتقل عام 1976 خلال ما سُمي في المغرب بسنوات الرصاص
نشط بعد مغادرته المغرب في مجال حقوق الإنسان
اشتغل في لندن ضمن طاقم "أمنستي إنترناسيونال"
             
مهامه على مستوى المنظمة الدولية:
كلف بالملف العراقي
رافق الأخضر الإبراهيمي في مهمته مبعوثا أمميا خاصا لأفغانستان
شارك في تسوية النزاعات في عدة مناطق
من بين هذه المناطق كوسوفو والبوسنة وجنوب أفريقيا
عُين مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة باليمن في 2011

دوره كممثل للأمين العام للأمم المتحدة باليمن:
أشرف على الحوار الوطني بين الفرقاء هناك
توصل لاتفاق بين التيارات السياسية لإنهاء الأزمة في 21 سبتمبر 2014
طلب الإعفاء من مهامه في 16 أبريل 2015

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