البث الحي
منوعات

بوتين: عدم توريد فرنسا حاملتي طائرات لروسيا .. لا يهم

16/4/2015

الرئيس الروسي – فلاديمير بوتين

هون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قرار فرنسا بعدم الالتزام بتوريد حاملتي طائرات هليكوبتر لروسيا مؤكدا أن ذلك القرار لن يضر بالقدرات الدفاعية لبلاده.

وقال بوتين خلال لقائه التلفزيوني السنوي مع الجماهير عبر الهاتف إن "رفض توريد السفينتين بموجب العقد الراهن هو بالتأكيد علامة كبيرة، لكن بالنسبة لنا، فيما يتعلق بالحفاظ على قدراتنا الدفاعية – سأقول لكم بصراحة- لا يهم."

وأضاف أن روسيا لا تعتزم المطالبة بغرامة، وقال "لا نعتزم حتى المطالبة بأي رسوم تعويضية أو بغرامة ، لكن يتعين إعادة كل الأموال التي أنفقت."

وقال بوتين إن فرنسا تضحي بمصالحها بإذعانها للضغوط الغربية وقرارها سيؤثر على صفقات مستقبلية معها.

وتابع قائلا "هذا بدون شك يظهر مدى  إمكانية الاعتماد على شركائنا وإنه داخل إطار عمل تكتل سياسي-عسكري هو حلف شمال الأطلسي في هذه الحالة يصادر جزءا من سيادتهم، ويتخلون طوعا عن جزء من السيادة. .وتصبح إمكانية الاعتماد عليهم محل شك، ونحن بالتأكيد سنأخذ ذلك في الاعتبار في تعاوننا في المستقبل في مجال التعاون العسكري-الفني."

كانت فرنسا أوقفت توريد السفينتين العام الماضي مرجعة ذلك إلى دور روسيا في الصراع الدائر في أوكرانيا.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

أول تعليق مصري على المصالحة الخليجية

المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

الجزائر تقترح إنشاء تكتل شركات مع تركيا لدخول أسواق دولية

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون(يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال توقيع اتفاقيات بين البلدين (الأناضول- أرشيف)

إماراتي من الأسرة الحاكمة يشتري نصف أسهم نادٍ إسرائيلي يعادي العرب

الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان أثناء توقيع العقد مع الجانب الإسرائيلي (موافع التواصل)