بوتين: عدم توريد فرنسا حاملتي طائرات لروسيا .. لا يهم

الرئيس الروسي – فلاديمير بوتين

هون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قرار فرنسا بعدم الالتزام بتوريد حاملتي طائرات هليكوبتر لروسيا مؤكدا أن ذلك القرار لن يضر بالقدرات الدفاعية لبلاده.

وقال بوتين خلال لقائه التلفزيوني السنوي مع الجماهير عبر الهاتف إن "رفض توريد السفينتين بموجب العقد الراهن هو بالتأكيد علامة كبيرة، لكن بالنسبة لنا، فيما يتعلق بالحفاظ على قدراتنا الدفاعية – سأقول لكم بصراحة- لا يهم."

وأضاف أن روسيا لا تعتزم المطالبة بغرامة، وقال "لا نعتزم حتى المطالبة بأي رسوم تعويضية أو بغرامة ، لكن يتعين إعادة كل الأموال التي أنفقت."

وقال بوتين إن فرنسا تضحي بمصالحها بإذعانها للضغوط الغربية وقرارها سيؤثر على صفقات مستقبلية معها.

وتابع قائلا "هذا بدون شك يظهر مدى إمكانية الاعتماد على شركائنا وإنه داخل إطار عمل تكتل سياسي-عسكري هو حلف شمال الأطلسي في هذه الحالة يصادر جزءا من سيادتهم، ويتخلون طوعا عن جزء من السيادة. .وتصبح إمكانية الاعتماد عليهم محل شك، ونحن بالتأكيد سنأخذ ذلك في الاعتبار في تعاوننا في المستقبل في مجال التعاون العسكري-الفني."

كانت فرنسا أوقفت توريد السفينتين العام الماضي مرجعة ذلك إلى دور روسيا في الصراع الدائر في أوكرانيا.