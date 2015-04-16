المرصد السوري: لا صحة لانسحاب تنظيم الدولة من "اليرموك"

مخيم اليرموك ـ أرشيف

نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان ما تردد من أنباء حول عن انسحاب تنظيم الدولة من مخيم اليرموك وتسليم مواقعه لجبهة النصرة "تنظيم القاعدة في بلاد الشام".

وأكد المرصد أن تنظيم الدولة وجبهة النصرة مازالا يسيطران على نحو 80% من مساحة مخيم اليرموك, أما جماعة أكناف بيت المقدس وفصائل فلسطينية موالية للنظام السوري فتسيطر على الـ20% المتبقية.

وعلى صعيد آخر, أفاد المرصد باستمرار الاشتباكات بين جماعة أكناف بيت المقدس مدعومة بمقاتلين من فصائل متشددة وتنظيم الدولة في مخيم اليرموك, ما أسفر عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين.