العبادي يرحب بمساعدة إيران، ويطالب باحترام سيادة العراق

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

رحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (الخميس) بالمساعدة الايرانية في القتال ضد تنظيم الدولة، إلا أنه طالب إيران باحترام سيادة بغداد، مشددا على ضرورة أن "يمر كل شيء عبر الحكومة العراقية".

وأضاف العبادي في اليوم الثالث من زيارته الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى حشد الدعم لحكومته في معركتها ضد تنظيم الدولة "نرحب بدعم الحكومة الإيرانية لنا".

وتقول واشنطن إن الضباط الإيرانيين يقدمون النصائح والسلاح للميليشيات المشاركة في عملية استعادة مدينة تكريت من أيدي تنظيم الدولة في الأسابيع الأخيرة، إلا أن العبادي أكد على أهمية "السيادة العراقية".

كان العبادي التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما (الثلاثاء) وقال إنه يعتزم طلب إمداد قواته ب"زيادة كبيرة" في الأسلحة الثقيلة للتصدي لتنظيم الدولة الذي يسيطر على مناطق شاسعة من العراق وسوريا.

وقال العبادي في كلمة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه جاء إلى واشنطن يحمل قائمة من الأسلحة التي يطلب تزويد بلاده بها، وأضاف أنه تلقى تطمينات بتسليمه عددا من طائرات إف-16 في الوقت المحدد.