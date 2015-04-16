الأمم المتحدة تدرس تعين خليفه لجمال بن عمر باليمن

إسماعيل ولد شيخ المرشح المحتمل لخلافة جمال بن عمر في اليمن

كشف مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة، أن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلي اليمن جمال بن عمر ، يعتزم الإستقالة ، وأن الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون، يدرس تعيين دبلوماسي موريتاني في المنصب خلفا له نظرا لتفاقم الأوضاع في اليمن.



وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في وقت لاحق إن بن عمر "أبدى رغبة في ان ينتقل الي مهمة أخرى، وسيعلن اسم خليفته في الوقت المناسب"



وبينما رجحت بعض المصادر الدبلومسية أن يتولى الموريتاني اسماعيل ولد شيخ أحمد المنصب. إلا أن الأمر لم يتأكد بشكل رسمي بعد .

ويذكر أن ولد شيخ أحمد عين في يناير 2013، نائبا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلي ليبيا ثم كلف في ديسمبر/ كانون الأول برئاسة بعثة الامم المتحدة الخاصة بشأن الإيبولا.



ويملك الدبلوماسي الموريتاني خبرة طويلة في مجال، التنمية والمعونات مع الأمم المتحدة، كما عمل منسقا مقيما للمساعدات الإنسانية والتنمية في سوريا في الفترة من 2008 إلى 2012 وفي اليمن في الفترة من 2012 الي 2014 .