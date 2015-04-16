البث الحي
منوعات

استقالة المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر

16/4/2015
 صورة أرشيفية لجمال بنعمر يتحدث خلال مؤتمر صحفي (EPA)

قدم وسيط الأمم المتحدة في اليمن جمال بنعمر استقالته بحسب ما أعلن مساء الأربعاء مسؤول في الأمم المتحدة في وقت يشن تحالف عاصفة الحزم بقيادة السعودية غارات جوية على الحوثيين ومناصريهم من قوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال المسؤول الأممي الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" أن بنعمر "أعرب عن رغبته في ترك منصبه" كمستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل اليمن.

وأضاف أن من بين المرشحين المحتملين لخلافة بنعمر في اليمن بشكل خاص رئيس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة مرض إيبولا الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد.

يشار إلى أن بنعمر هو دبلوماسي مغربي يبلغ من العمر 58 عاما وقد عين رسميا بان كي مون في منصبه في أغسطس 2012.

وحاول بنعمر بشكل حثيث الوسطة بين الأطراف المتنازعة في الأزمة اليمنية بعد خلع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تحت ضغط الشارع.

وأشار دبلوماسيون إلى أن بنعمر تعرض خلال الأسابيع الماضية لانتقادات حادة من أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي وحلفائه في مجلس التعاون الخليجي خصوصا من قبل السعودية.

وجدد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ثقته بجمال بنعمر وتبنى قرارا حذر فيه الحوثيين بوجوب ترك السلطة وفرض عليهم حظرا على الأسلحة بالاضافة إلى عقوبات.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

أول تعليق مصري على المصالحة الخليجية

المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

الجزائر تقترح إنشاء تكتل شركات مع تركيا لدخول أسواق دولية

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون(يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال توقيع اتفاقيات بين البلدين (الأناضول- أرشيف)

إماراتي من الأسرة الحاكمة يشتري نصف أسهم نادٍ إسرائيلي يعادي العرب

الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان أثناء توقيع العقد مع الجانب الإسرائيلي (موافع التواصل)