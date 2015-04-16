استقالة المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر

صورة أرشيفية لجمال بنعمر يتحدث خلال مؤتمر صحفي (EPA)

قدم وسيط الأمم المتحدة في اليمن جمال بنعمر استقالته بحسب ما أعلن مساء الأربعاء مسؤول في الأمم المتحدة في وقت يشن تحالف عاصفة الحزم بقيادة السعودية غارات جوية على الحوثيين ومناصريهم من قوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال المسؤول الأممي الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" أن بنعمر "أعرب عن رغبته في ترك منصبه" كمستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل اليمن.

وأضاف أن من بين المرشحين المحتملين لخلافة بنعمر في اليمن بشكل خاص رئيس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة مرض إيبولا الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد.

يشار إلى أن بنعمر هو دبلوماسي مغربي يبلغ من العمر 58 عاما وقد عين رسميا بان كي مون في منصبه في أغسطس 2012.

وحاول بنعمر بشكل حثيث الوسطة بين الأطراف المتنازعة في الأزمة اليمنية بعد خلع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تحت ضغط الشارع.

وأشار دبلوماسيون إلى أن بنعمر تعرض خلال الأسابيع الماضية لانتقادات حادة من أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي وحلفائه في مجلس التعاون الخليجي خصوصا من قبل السعودية.

وجدد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ثقته بجمال بنعمر وتبنى قرارا حذر فيه الحوثيين بوجوب ترك السلطة وفرض عليهم حظرا على الأسلحة بالاضافة إلى عقوبات.