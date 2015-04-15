مقتل طالبين بالكلية الحربية بانفجار قنبلة شمال مصر

انفجار استهدف قسم العريش بشمال سيناء قبل أيام (EPA-أرشيف)

قال مسؤولان بوزارة الصحة المصرية إن اثنين على الأقل من طلاب الكلية الحربية قتلا وأصيب ستة آخرون الأربعاء عندما انفجرت قنبلة استهدفت حافلة صغيرة في مدينة كفر الشيخ بدلتا مصر شمال القاهرة.

وقال شاهد عيان لوكالة رويترز للأنباء إن القنبلة انفجرت بينما كانت الحافلة متوقفة قرب أستاد المدينة التي تبعد حوالي 130 كلم إلى الشمال من القاهرة.

وتواجه مصر أعمال عنف متصاعدة في شمال سيناء خلفت مئات القتلى من الجيش والشرطة منذ منتصف 2013 عندما عزل قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد احتجاجات على حكمه.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إنها تلتزم بالعمل السلمي.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم يوم? ?الاربعاء، ولكن جماعة ولاية سيناء كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مشابهة من قبل لكنها تتركز بشكل أساسي على أهداف في شبه جزيرة سيناء.

وكانت جماعة ولاية سيناء تطلق على نفسها اسم جماعة أنصار بيت المقدس قبل أن تغير الاسم بعدما أعلنت في نوفمبر الماضي مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية.

كما شنت جماعات أخرى هجمات في القاهرة ومدن أخرى.