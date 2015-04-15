البث الحي
منوعات

مقتل طالبين بالكلية الحربية بانفجار قنبلة شمال مصر

15/4/2015
انفجار استهدف قسم العريش بشمال سيناء قبل أيام (EPA-أرشيف)

قال مسؤولان بوزارة الصحة المصرية إن اثنين على الأقل من طلاب الكلية الحربية قتلا وأصيب ستة آخرون الأربعاء عندما انفجرت قنبلة استهدفت حافلة صغيرة في مدينة كفر الشيخ بدلتا مصر شمال القاهرة.

وقال شاهد عيان لوكالة رويترز للأنباء إن القنبلة انفجرت بينما كانت الحافلة متوقفة قرب أستاد المدينة التي تبعد حوالي 130 كلم إلى الشمال من القاهرة.

وتواجه مصر أعمال عنف متصاعدة في شمال سيناء خلفت مئات القتلى من الجيش والشرطة منذ منتصف 2013 عندما عزل قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد احتجاجات على حكمه.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إنها تلتزم بالعمل السلمي.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم يوم? ?الاربعاء، ولكن جماعة ولاية سيناء كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مشابهة من قبل لكنها تتركز بشكل أساسي على أهداف في شبه جزيرة سيناء.

وكانت جماعة ولاية سيناء تطلق على نفسها اسم جماعة أنصار بيت المقدس قبل أن تغير الاسم بعدما أعلنت في نوفمبر الماضي مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية.

كما شنت جماعات أخرى هجمات في القاهرة ومدن أخرى.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

أول تعليق مصري على المصالحة الخليجية

المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

فيديو مؤثر: رسالة من طفل لأمه المعتقلة في مصر

رسالة مؤثرة موجهة من طفل لأمه الصحفية المعتقلة في مصر(مواقع التواصل) (مواقع)

الجزائر تقترح إنشاء تكتل شركات مع تركيا لدخول أسواق دولية

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون(يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال توقيع اتفاقيات بين البلدين (الأناضول- أرشيف)