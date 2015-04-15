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تنظيم الدولة يسيطر على مصفاة "بيجي" العراقية للنفط

15/4/2015

مصفاة بيجي النفطية في العراق

سيطر تنظيم الدولة على أجزاء من مصفاة بيجي، كبرى مصافي النفط في العراق، بحسب ما أفاد مسؤولون ومصادر أمنية الأربعاء.

كان التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق منذ حزيران/يونيو، حاصر المصفاة منذ ذلك الحين وحاول مرارا السيطرة عليها، إلى أن نجحت القوات الأمنية العراقية  في فك الحصار في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مسؤول في الشركة العامة لمصافي الشمال إن تنظيم الدولة يسيطر على معهد النفط وقسم المنتوجات والشحن وبعض الطرق المحيطة بالمصفى، وهو يختبىء بين الخزانات المملوءة بالوقود .

وأشار المسئول إلى أن "القوة المتمركزة في المصفاة تقاتل بشراسة"، وأن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الأجزاء التي فقدت ستبدأ خلال ساعات، وأبدى المسؤول الذي رفض كشف اسمه خشيته من "إقدام تنظيم الدولة على حرق الخزانات" في المصفاة الواقعة على نحو 200 كلم شمال بغداد.

واكد ضابط في الجيش برتبة لواء أن مسلحي التنظيم هاجموا المصفاة من محورين، "وتمكنوا من اختراق (…) الدفاعات الأمنية في المحور الشمالي"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية "تواصل محاصرة (عناصر) التنظيم الذين يختبئون في بعض المواقع المحدودة داخله وبين الخزانات".

واعلنت القيادة المشتركة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم، شن 16 ضربة جوية في محيط بيجي منذ الاثنين وحتى صباح الاربعاء، واكدت هذه القيادة في بيان بعيد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء أن "الضربات الجوية للتحالف تدعم الجهود (العراقية) عبر تدمير مبان (يسيطر عليها التنظيم)، وحفارات، ووحدات تكتيكية، وعجلات واسلحة".

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