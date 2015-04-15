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الإيكاو تحذر من الطيران فوق سيناء والعراق وليبيا

15/4/2015
صفحة منظمة الإيكاو على النت موضحا عليها التحذير الجديد

نشر موقع جديد على الإنترنت تابع لمنظمة "الإيكاو" "The International Civil Aviation Organization (ICAO)" معني بنشر تحذيرات عن مخاطر الطيران في مناطق الصراع أول تحذيراته الأربعاء لدول تشمل ليبيا والعراق ومصر وجنوب السودان.

وتأسس الموقع بعد إسقاط طائرة ركاب ماليزية كانت تحلق فوق منطقة قتال في أوكرانيا العام الماضي وتشرف عليه المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" التابعة للأمم المتحدة. وبدأ الموقع في العمل هذا الشهر.

وانطلقت باكورة تحذيرات الموقع من المملكة المتحدة فحذرت من مخاطر الأسلحة المضادة للطائرات في ليبيا والعراق وجنوب السودان وشبه جزيرة سيناء في مصر.

ولا يزال أي قرار لإغلاق المجال الجوي يقع على عاتق الدول منفردة لكن الهدف من التحذيرات هو أن تستخدم شركات الطيران تلك المعلومات وهي تخطط لمساراتها الملاحية.

وقالت بريطانيا إن هناك مخاطر من الطيران على ارتفاع أقل من 25 ألف قدم فوق جنوب السودان وأضافت أنها تنصح شركات الطيران بشدة بأخذ تقييم المخاطر وقرارات المسار في الاعتبار.

ونصحت أيضا الشركات بعدم دخول أراضي أو المجال الجوي للعراق بسبب الوضع "الخطر" هناك.

ويحق للدول التي وردت التحذيرات من التحليق فوق أراضيها الاعتراض، وقال الموقع إن العراق وجنوب السودان اعترضا بالفعل على التحذيرات.

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