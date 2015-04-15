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إسرائيل راضية عن الاتفاق (الأمريكي-الإيراني)

15/4/2015
  رئيس الوزراء الإسرائيلي (غيتى)

قال وزير المخابرات الإسرائيلي يوفال شتاينتز يوم الأربعاء إن إسرائيل راضية عن اتفاق الحل الوسط الذي توصل إليه الكونغرس الأمريكي وإدارة الرئيس باراك أوباما بشأن إيران.

وقال شتاينتز لراديو إسرائيل "نحن سعداء بالتأكيد هذا الصباح. هذا انجاز لسياسة إسرائيل … خطاب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) في الكونغرس… كان حاسما في التوصل لهذا القانون وهو عنصر مهم جدا في الحيلولة دون التوصل لاتفاق سيء أو على الأقل في تحسين الاتفاق وجعله أكثر منطقية."

وتخلى أوباما عن معارضته يوم الثلاثاء لمشروع قانون يمنح الكونغرس رأيا بشأن الاتفاق مع إيران بعد أن تفاوض أعضاء حزبه الديمقراطي على إجراء تغييرات على مشروع القانون الذي حظي بدعم قوي من الحزبين

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