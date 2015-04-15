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أئمة تونس في مظاهرة اليوم .. المساجد خط أحمر

15/4/2015
 جانب من مظاهرة اليوم  (الجزيرة مباشر)

نظم عدد من أئمة المساجد التونسية وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الأربعاء أمام وزارة الشئون الدينية، احتجاجا على ما يصفونه بالتضيق على الحريات الدينية.

وطالب المشاركون في الوقفة برفع يد السلطات الأمنية عن المساجد حتي يتمكن الأئمة من أداء واجبهم الدعوي على حد قولهم.
 
وشددوا عبر هتاتفتهم على أن تونس دولة إسلامية، وقالوا " نحن مسلمون .. نحن مسلمون ..أرفعوا أيديكم عن المساجد، كما رفعوا شعارات قالوا فيها "غلق المساجد خط أحمر ".

 
يأتي ذلك بعد سلسة قرارات اتخذتها الجهات الأمنية  تقضى بغلق عدد من المساجد، بدعوى تحولها لأوكار دعم ما تسميه ب الجماعات الإرهابية.

وتأتي تلك القرار عقب تفجير متحف باردو الشهر الماضي بوسط العاصمة التونسية مما أودى بحياة ما يقرب من 25 شخصا وإصابة العشرات .
 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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