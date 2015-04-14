واشنطن: تنظيم الدولة خسر نحو 30%" من الأراضي في العراق

تنظيم الدولة – ارشيف

قالت وزارة الدفاع الامريكية إن تنظيم الدولة الإسلامية خسر "من 25 الى 30%" من الأراضي في العراق التي سيطر عليها في أغسطس/آب، وبدء الضربات الجوية من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.



وقال الكولونيل ستيفن وارن المتحدث باسم البنتاغون إن "تنظيم الدولة الإسلامية لم يعد القوة المهيمنة على 25 إلى 30% من المناطق المأهولة في العراق، حيث كان يتمتع بالنفوذ الأوحد" في هذه المناطق في أغسطس الماضي.



وبالإجمال، فإن المناطق التي خسرها تنظيم الدولة تمثل من 13 الى 17 كلم مربع خصوصا في شمال ووسط العراق، حسب المتحدث الاميركي.



وأضاف وارن أن "تنظيم الدولة الاسلامية يتراجع ببطء"، ولكن المعركة "ستكون طويلة".



أما في سوريا، فقال المتحدث إن تنظيم الدولة الإسلامية "ما زال يحافظ على نفوذه الشامل"، حيث خسر أراضي حول كوباني، ولكن ربح في ضواحي دمشق، أو حمص حيث أمن نقطة دعم له في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، حسب المتحدث الأمريكي.