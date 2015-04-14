البث الحي
منوعات

مجلس الامن يحض الليبيين على التفاوض ويهدد بعقوبات

14/4/2015
منشأة نفط ليبيبة تم قصفها

حض مجلس الامن الدولي الاثنين المشاركين في المفاوضات حول ليبيا على "الاتفاق على حكومة وحدة وطنية من اجل انهاء الازمة" وهدد بفرض عقوبات على مثيري الاضطرابات.

وفي بيان تبنوه بالاجماع، اخذ اعضاء مجلس الامن ال15 علما بالحوار الاثنين في العاصمة الجزائرية وقالوا انهم "ينتظرون بفارغ الصبر الجولة المقبلة من الحوار الليبي المقررة في المغرب في 15 نيسان/ابريل".

واعربوا عن "قلقهم الشديد حيال استمرار العنف" في ليبيا وطلبوا من جميع المتحاربين وضع حد للاعمال العدائية.

وذكروا في هذا المجال بان مجلس الامن "مستعد لفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والامن في ليبيا او الذين يقفون عقبة امام المرحلة الانتقالية" في البلاد.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

أول تعليق مصري على المصالحة الخليجية

المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد

فيديو مؤثر: رسالة من طفل لأمه المعتقلة في مصر

رسالة مؤثرة موجهة من طفل لأمه الصحفية المعتقلة في مصر(مواقع التواصل) (مواقع)

الجزائر تقترح إنشاء تكتل شركات مع تركيا لدخول أسواق دولية

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون(يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال توقيع اتفاقيات بين البلدين (الأناضول- أرشيف)