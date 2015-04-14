مجلس الامن يحض الليبيين على التفاوض ويهدد بعقوبات

منشأة نفط ليبيبة تم قصفها

حض مجلس الامن الدولي الاثنين المشاركين في المفاوضات حول ليبيا على "الاتفاق على حكومة وحدة وطنية من اجل انهاء الازمة" وهدد بفرض عقوبات على مثيري الاضطرابات.



وفي بيان تبنوه بالاجماع، اخذ اعضاء مجلس الامن ال15 علما بالحوار الاثنين في العاصمة الجزائرية وقالوا انهم "ينتظرون بفارغ الصبر الجولة المقبلة من الحوار الليبي المقررة في المغرب في 15 نيسان/ابريل".



واعربوا عن "قلقهم الشديد حيال استمرار العنف" في ليبيا وطلبوا من جميع المتحاربين وضع حد للاعمال العدائية.



وذكروا في هذا المجال بان مجلس الامن "مستعد لفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والامن في ليبيا او الذين يقفون عقبة امام المرحلة الانتقالية" في البلاد.