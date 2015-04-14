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مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار حول اليمن

14/4/2015

مجلس الأمن الدولي

قال دبلوماسيون إن من المنتظر أن يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اقتراعا يوم الثلاثاء على مشروع قرار يضع نجل الرئيس اليمني السابق وزعيما بارزا للحوثيين في القائمة السوداء، كما ويفرض فعليا حظرا على السلاح إلي المتمردين الذين يسيطرون على معظم اليمن.

ولم يتضح كيف ستصوت روسيا على المشروع الذي قدمه الاردن ودول عربية خليجية أعضاء بالمجلس. وكانت روسيا قدمت اقتراحا لم يلق قبولا أثناء المفاوضات بأن يدعو المشروع إلي وقف فوري لإطلاق النار وأن يشمل حظر السلاح حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وامتنعت البعثة الروسية بالأمم المتحدة عن التعقيب يوم الاثنين بشأن ما إذا كانت ستؤيد مشروع القرار او تمتنع عن التصويت أو تستخدم حق النقض (الفيتو).

وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار ينص على فرض تجميد عالمي للأصول وحظر على السفر على أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن وعبد الملك الحوثي وهو زعيم بارز لجماعة الحوثيين الشيعية.

وكان مجلس الأمن قد وضع والد صالح -الرئيس السابق على عبد الله صالح- وزعيمين آخرين بارزين للحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم في القائمة السوداء في نوفمبر تشرين الثاني. ويقاتل جنود يمنيون موالون للرئيس السابق الي جانب الحوثيين.

وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار يتضمن حظرا على السلاح إلي الرجال الخمسة و"اولئك الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيهات منهم في اليمن" وهو ما يعني فعليا الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

كما يطالب جماعة الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويعبر أيضا عن القلق "للأعمال المزعزعة للاستقرار" من جانب الرئيس السابق صالح "بما في ذلك دعم أعمال الحوثيين."

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