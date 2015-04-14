مجلس الأمن يحظر تسليح الحوثيين وصالح وروسيا تمتنع

جلسة مجلس الأمن (الجزيرة مباشر)

فرض مجلس الأمن الدولي – في جلسته التى عقدها الثلاثاء – حظرا على تزويد الحوثيين واقوات الموالية للرئيس المخلوع على عبد الله صالح بالسلاح ، كما أدرج المجلس اسمي نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم حوثي على القوائم السوداء.

ووافق المجلس على الحظر بتأييد 14 عضوا بينما امتنعت روسيا عن التصويت نظرا لأن بعضا من مقترحاتها للقرار الذي صاغه الأردن عضو المجلس وبعض دول الخليج العربية لم تكن ضمن نص القرار.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة، وصوت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم "على الفور ومن دون شروط" والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء. كما فرض قرار مجلس الامن حظرا على السلاح الموجه الى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الاعضاء وخصوصا دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن ان تنقل السلاح الى اليمن.

كما فرض قرار مجلس الامن عقوبات مثل تجميد اصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي واحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح. ويطلب القرار الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن "من جميع أطراف النزاع" التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار.

وبعد التصويت، اعتبر السفير السعودي عبدالله المعلمي أن القرار يشكل "دعما اكيدا للعملية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها وحجمها واساليبها".

واكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الانسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الامر".