دعوة رؤساء الأركان العرب لبحث تنفيذ "القوة المشتركة"

الأمين العام لجامعة الدول العربية

(أرشيفية)

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أعلن اليوم الثلاثاء توجيه الدعوة لرؤساء أركان جيوش الدول العربية للاجتماع لبحث تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة الخاص بتشكيل قوة عسكرية مشتركة. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله إن الاجتماع سيعقد يوم 22 ابريل نيسان الجاري.

وكان البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت بمنتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر أواخر الشهر الماضي ذكر أن القادة العرب وافقوا على اقتراح بإنشاء قوة مشتركة الذي اقترحها عبد الفتاح السيسي.

وفي اجتماع مهد لمؤتمر القمة العربي وافق وزراء الخارجية العرب يوم 26 مارس آذار على توصية للقمة العربية بإنشاء القوة.

وقال العربي لدى إعلانه موافقة وزراء الخارجية العرب على التوصية بإنشاء القوة إن المشاركة فيها اختيارية من الدول العربية.وقال في ذلك الوقت إن مهمة القوة ستكون التدخل السريع لمواجهة أي تهديدات تتعرض لها أي دولة عربية.

وطلب وزراء الخارجية من العربي التنسيق مع رؤساء أركان الجيوش العربية في غضون شهر من تاريخ صدور قرارهم لتشكيل القوة.

وتأتي خطوات تشكيل القوة العربية في وقت تقول فيه الدول العربية إن تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولي في الصيف الماضي على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا يمثل تهديدا أمنيا بالغا لها.

كما يأتي في وقت تقود فيه السعودية تحالفا يشن ضربات جوية ضد ميليشيا الحوثيين التي استولت على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر أيلول. كما تخوض ميليشيا الحوثي معارك مع قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن العاصمة الاقتصادية للبلاد.