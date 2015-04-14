حركة العقاب الثوري تتبنى تفجيرات مدينة الإنتاج الإعلامي

تفجير مدينة الانتاج الاعلامي

تبنت العقاب الثوري تفجيرات مدينة الإنتاج الإعلامي بثماني عبوات ناسفة، وكشفت أن العملية كانت تستهدف بوابات المدينة بالإضافة لخطوط الكهرباء، وتتوعد باستهداف الإعلاميين داخل وخارج المدينة .

وتوعدت الحركة بمزيد من العمليات النوعية ، وعن تدشين مرحلة جديدة مما أسمته العقاب تعمل وفق رؤية، وأهداف استراتيجية ضد الانقلاب.

و أضاف الحركة في بيان لها أن العملية "نفذتها إحدى مجموعات العقاب في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2015 واستهدفت تفجير برجي الكهرباء الرئيسيين المغذيين لما يسمى بمدينة الإنتاج الإعلامي بثمانية عبوات ناسفة بعد تحديدهما بدقه وعناية فائقة كما استهدفت البوابات الرئيسية للمدينة بأربع عبوات أخرى بهدف حصارها".

وأكدت الحركة في بيانها أن منفذي العملية عادوا بسلام بعد أن حققت العملية أهدافها بنجاح على حد تعبير الحركة.

وقالت إن قطع الكهرباء ليس بديلا عن قطع الرؤوس والألسنه، ولكنه إنذار أخير ليعلم كل من يعمل ضمن منظومة تدمير الوطن واستباحة الدم أنه في مرمى العقاب سواء كانوا فرادى أو جماعات وأن بنك أهدافنا محدد وبدقة" على حد وصف البيان.

و أعلنت الحركة في بيانها تدشين مرحلة جديدة قائلة "و نحن إذ نزف هذا الخبر لشعب مصر فإننا نعلن عن تدشين مرحلة جديدة من العقاب تعمل وفق رؤية وأهداف استراتيجية تعتمد على جهد كبير من الرصد والمسح والتمشيط وتحليل المعلومات والقادم أسود على رؤوس السفاحين والمجرمين من أذرع الانقلاب العسكري المختلفة".

و توعدت الحركة -في بيانها- السلطات الحالية و المؤسسات الإعلامية الداعمه له قائلة" إننا أعددنا أنفسنا لمعركة طويلة قادرون فيها بفضل الله على الوصول إليكم في أي مكان تختبئون فيه ولن تمنع ميليشيات الانقلاب المسلحة التي فرت مذعورة من أمام المدينة ليلة أمس من وصول أبطالنا إليكم".

و أضاف البيان "ولحركة العقاب الثوري كلمة لميليشيات الانقلاب الأمنية والإعلامية والقضائية، تعلنها واضحة قوية إزاء تزايد جرائم الانقلاب بحق الشرفاء والأبرياء من أبناء الوطن: مستوي ردنا سيتضاعف وإذا كنتم تعتقدون أنكم بعيدون عن مرمي نيران العقاب الثوري فإنكم واهمون ولن ينفعكم ماتتحصنون به. إننا نعيش في قلوب وضمائر الأحرار والشرفاء من أبناء هذا الوطن الحر الأبي وسنخرج لكم من بين إيديكم ومن أمامكم ومن خلفكم".



وقد توقف بث عدد من القنوات التلفزيونية المصرية لبعض الوقت فجر الثلاثاء بسبب تفجير استهدف أحد أبراج الضغط العالي مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي وتوقف البث.

واستؤنف بث بعض القنوات بشكل تدريجي من مدينة الإنتاج الإعلامي التي تقع بالقرب من القاهرة بينما لا يزال ارسال قنوات أخرى متوقفا. وقالت صحيفة الأهرام في موقعها الإلكتروني إن قوات الأمن عثرت علي أربع عبوات ناسفة بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي وقامت بتفجير اثنتين منها، وأضافت أن خبراء مفرقعات يقومون بتفكيك القنبلتين الأخريين.