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ثمانية قتلى في هجومين منفصلين في بغداد وجنوبها

14/4/2015
خريطة العراق

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب أخرون بجروح في انفجار سيارتين مفخختين الثلاثاء في بغداد وجنوبها، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لفرانس برس"قتل أربعة أشخاص وأصيب 13 بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة". ووقع الانفجار حوالى الساعة 7,30 في حي الموظفين وسط المحمودية (30 كلم جنوب بغداد)، وفقا للمصدر.

وفي هجوم آخر، قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة بجروح في انفجار سيارة مركونة في مرأب للسيارات في منطقة اليرموك على مقربة من مستشفى اليرموك، أحد أهم مستشفيات بغداد في غرب المدينة ، وفقا للمصدر.

وأدى الانفجار الذي وقع حوالى الساعة العاشرة (07,00 تغ) الى احتراق وتضرر عدد كبير من السيارات التي كانت متوقفه في المكان.

واكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا .

وتشهد بغداد هجمات شبه يومية بعضها بانفجار عبوات ناسفة واخرى بسيارات مفخخة ، وفي حين يبقى بعض الهجمات من دون اعلان مسؤولية، يتبنى بعضها لا سيما الانتحارية، تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ حزيران/يونيو.

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