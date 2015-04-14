توقف بث قنوات فضائية مصرية إثر تفجير برجي كهرباء

صور أولية لمكان انفجار برجي الكهرباء

توقف بث عدد من القنوات التلفزيونية المصرية لبعض الوقت فجر الثلاثاء بسبب تفجير استهدف أحد أبراج الضغط العالي مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي وتوقف البث.

واستؤنف بث بعض القنوات بشكل تدريجي من مدينة الإنتاج الإعلامي التي تقع بالقرب من القاهرة بينما لا يزال ارسال قنوات اخرى متوقفا. وقالت صحيفة الأهرام في موقعها الإلكتروني إن قوات الأمن عثرت علي أربع عبوات ناسفة بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي وقامت بتفجير اثنتين منها، وأضافت أن خبراء مفرقعات يقومون بتفكيك القنبلتين الأخريين.

وقال أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الاعلامي إن انفجار البرج ناتج عن تفجير عبوة ناسفة. وأبلغ التلفزيون المصري "التفجير وقع في برج كهرباء يبعد 4 كيلومترات عن المدينة ويغذي المدينة وبالتالي أثر على المدينة وأثر على النايل سات."

وأضاف قائلا "هم (المهاجمون) اختاروا الموضوع بعناية وفي الصحراء وقدروا انهم يعملوا العمل الارهابي هذا… التفجير عمل تخريبي واضح."

أكد مصدر أمني أن المعاينة المبدئية, أشارت إلى أن سقوط برجي الكهرباء المغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامي نتيجة انفجار 6 عبوات بدائية الصنع.

من جانبها أفادت وكالة الشرق الأوسط عن مصدر أمني أن مجهولين قاموا بزرع 4 عبوات بدائية الصنع أسفل كل برج من البرجين, اللذين يقعان على مسافة نحو 4 كيلومترات من محطة "نايل سات" الكائنة بأحد الطرق المتفرعة من طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر. وأضاف المصدر أن 6 عبوات قد انفجرت بالفعل وهو ما أدى إلى سقوط البرجين فيما قام خبراء المفرقعات بأبطال مفعول العبوتين المتبقيتين.

وفي وقت سابق نقلت الاهرام عن مصدر بشركة النايل سات قوله "وقع انفجار بأحد الأبراج الرئيسية المغذية لشركة النايل سات تسبب في انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي والقمر الصناعي النايل سات مما أدى لتوقف البث انقطع بث جميع قنوات مدينة الانتاج الإعلامي وذلك نتيجة انقطاع التيار الكهربي بالكامل عن المدينة."